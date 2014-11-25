ملخص-موديز تبقي على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان وتونس والبحرين

* تبقي على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان وتونس والبحرين بفعل تدهور الأوضاع المالية في ظل الاضطرابات الاجتماعية.

* تقول إن تصنيفات الأردن والمغرب مستقرة وميزانية البلدين ستستفيد من إصلاحات الدعم.

* تقول إن التباطؤ الاقتصادي الحاد في الصين قد يؤثر على الدول كثيفة الاعتماد على تصدير النفط إلى الصين مثل سلطنة عمان والسعودية والكويت.