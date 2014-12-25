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خطة الموازنة للحكومة السعودية لعام 2015

Thu Dec 25, 2014 10:51am GMT
 
[-] نص [+] 

الرياض 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدرت وزارة المالية
السعودية اليوم الاثنين البيانات التالية لميزانية عام 2014
وموازنة عام 2015: 
    
الميزانية العامة للحكومة السعودية 
(بالمليار ريال)                           2015          2014 
الإيرادات العامة                        715           855 (1046)
النفقات العامة                         860           855 (1100)
العجز في الميزانية                     145           0   (54)   
       
    
    ملحوظة: الأرقام الخاصة بعام 2015 هي توقعات رسمية أما الأرقام
الخاصة بعام 2014 فتشير إلى الأرقام الأصلية مع الإشارة إلى
التقديرات الأولية التي أعلنت اليوم بين الأقواس. 
    (الدولار = 3.75 ريال سعودي)

    
     

 (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير
نادية الجويلي)
 