خطة الموازنة للحكومة السعودية لعام 2015

الرياض 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدرت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين البيانات التالية لميزانية عام 2014 وموازنة عام 2015: الميزانية العامة للحكومة السعودية (بالمليار ريال) 2015 2014 الإيرادات العامة 715 855 (1046) النفقات العامة 860 855 (1100) العجز في الميزانية 145 0 (54) ملحوظة: الأرقام الخاصة بعام 2015 هي توقعات رسمية أما الأرقام الخاصة بعام 2014 فتشير إلى الأرقام الأصلية مع الإشارة إلى التقديرات الأولية التي أعلنت اليوم بين الأقواس. (الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)