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ملخص-وكالة فيتش تؤكد تصنيف أبوظبي الائتماني ‭AA‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

Fri Jul 10, 2015 8:59pm GMT
 
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10 يوليو تموز (رويترز) -

* وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية:

* تؤكد التصنيف الائتماني لأبوظبي ‭‭AA‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

* تمنح سندات أبوظبي بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية من الفئة الأولى تصنيف ‭‭AA‬‬.

* تمنح أبوظبي نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف التخلف عن السداد على الأجل الطويل

* تمنح أبوظبي تصنيف ‭‭f1+‬‬ للتخلف عن السداد بالعملة الأجنبية على الأجل القصير

* ترى أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر تأثيرا مباشرا على ابوظبي وقدرتها على التعامل. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 