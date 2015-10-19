مرتبون: أبيكورب تفتح دفاتر تلقي طلبات الاكتتاب في باكورة اصداراتها من الصكوك

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها مرتبون اليوم الاثنين أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ومقرها السعودية فتحت دفاتر تلقي طلبات الاكتتاب في باكورة إصدارتها من الصكوك المقومة بالدولار.

ووفقا للوثيقة فقد تحدد السعر الاسترشادي المبدئي للإصدار في حدود 110 نقاط فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وسيكون أجل إصدار الصكوك خمس سنوات مع تصنيفه كإصدار شبه سيادي نظرا لأن ابيكورب مملوكة لحكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

ومن شأن نجاح أبيكورب في بيع هذا الإصدار تشجيع مقترضين آخرين في الخليج على طرح إصدارات في السوق.

وأوضحت الوثيقة أن أبيكورب اختارت بنوك الإمارات دبي الوطني والخليج الأول وجولدمان ساكس والأهلي كابيتال ونور وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار المهيكل بنظام الوكالة حيث يتولي أحد الأطراف دور الوكيل الذي يتولي إدارة الأصول لحساب طرف آخر.