مصادر: بحري السعودية تجري محادثات لاقتراض 2.8 مليار ريال

من أرشانا نارايانان وتوم أرنولد

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) تجري محادثات مع بنوك لجمع حوالي 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار) في قرض طويل الأجل سيستخدم لتمويل شراء سفن.

وأصبحت بحري المزود الوحيد لخدمات نقل النفط على متن الناقلات العملاقة لصالح أرامكو السعودية بعد أن اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط في صفقة اعلنت للمرة الأولى في 2012 وتم تنفيذها العام الماضي.

وقال المصدران مشترطين عدم كشف هويتهما لأن المعلومات سرية إن شركة الشحن وجهت الدعوة لتقديم التمويل إلى مجموعة من البنوك المحلية والأجنبية.

وقال أحد المصدرين إن الأموال ستستخدم لشراء ناقلات نفط عملاقة من شركة بناء السفن الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة.

وكانت هيونداي اتفقت في عقدين منفصلين في مايو أيار ويوليو تموز على بناء عشر ناقلات وتسليمها لبحري في 2017 2018 حيث ستبلغ سعة كل منها 300 ألف طن وستحل محل الأسطول الحالي للشركة.

ولم يتسن على الفور الاتصال ببحري للحصول على تعليق.

وقال المصدران إن بحري تسعى إلى الحصول على قرض بأجل يصل إلى 12 عاما يسدد على أقساط.

كانت الشركة أعلنت أمس الثلاثاء عن قفزة كبيرة في صافي ربح للربع الثالث من العام مدعومة بارتفاع الإيرادات إثر اندماجها مع فيلا البحرية العالمية وارتفاع أرباح شركتها الشقيقة بترديك وتراجع تكاليف وقود السفن.