ملخص-موديز: العجز المالي سيدفع السعودية لإصدار مزيد من السندات
2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - موديز:
- العجز المالي السعودي سيحفز المزيد من إصدارات السندات وإجراءات السيطرة على الإنفاق.
- الوضع المالي السعودي يضعف لكنه مازال قويا نسبيا.
- تقول عن السعودية: رغم أن الحكومة بدأت في خفض النفقات فإن المزيد من التخفيضات ستقلص العجز المالي على الأرجح.
- موديز تتوقع استمرار زيادة إصدار السندات بالسعودية حيث سيرتفع معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 بالمئة في نهاية 2015. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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