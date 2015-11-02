ملخص-موديز: العجز المالي سيدفع السعودية لإصدار مزيد من السندات

- العجز المالي السعودي سيحفز المزيد من إصدارات السندات وإجراءات السيطرة على الإنفاق.

- تقول عن السعودية: رغم أن الحكومة بدأت في خفض النفقات فإن المزيد من التخفيضات ستقلص العجز المالي على الأرجح.