مقدمة 1-مصادر: السعودية تهدف لإصدار أول سندات خارجية العام القادم

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من توم أرنولد وهديل الصايغ

دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر بالقطاع المصرفي اليوم الثلاثاء إن السعودية تهدف إلى بدء بيع سندات في السوق العالمية من العام القادم في إطار مساعيها لإيجاد السبل لسد عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وقالت المصادر التي ناقشت الأمر مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن السلطات لم تنته بعد من الخطة لكنها تحرز تقدما.

وقال مصرفي خليجي كبير طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر "سيكون في يناير (كانون الثاني) أو يونيو (حزيران) أو 2017.. لست متأكدا.. لكنه شيء يفكرون فيه... إنها فكرة مطروحة بلا ريب."

وقال مصرفي تجاري سعودي إن المصرفيين يعرضون خدماتهم على وزارة المالية ومؤسسة النقد.

وقال "وزارة المالية... ستقترض لكن مؤسسة النقد ستكون جهة الإصدار. لا أعتقد أن تفويضا سيصدر قبل العام القادم."

ولم يرد البنك المركزي السعودي ولا وزارة المالية على طلبات للحصول على تعقيب.