رئيس ابيكورب للعربية: نخطط لإصدار أو إصدارين من السندات العام المقبل
دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) لتلفزيون العربية إن المؤسسة تأمل في إطلاق إصدار أو إصدارين من السندات العام المقبل.
وأضاف عابد السعدون خلال مقابلة مع العربية إن المؤسسة تأمل في إطلاق إصدار او إصدارين من السندات بقيمة تقارب مليار دولار وإنه يتوقع أن تكون الأسعار أفضل مما كانت عليه في الطرح الأول.
كانت ابيكورب المملوكة لحكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) لجأت لأسواق الدين للمرة الأولى أواخر اكتوبر تشرين الأول وجمعت 500 مليون دولار من إصدار للصكوك.
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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