Wed 9 Aug 2017 | 13:01 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

رئيس ابيكورب للعربية: نخطط لإصدار أو إصدارين من السندات العام المقبل

Thu Nov 19, 2015 11:47am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) لتلفزيون العربية إن المؤسسة تأمل في إطلاق إصدار أو إصدارين من السندات العام المقبل.

وأضاف عابد السعدون خلال مقابلة مع العربية إن المؤسسة تأمل في إطلاق إصدار او إصدارين من السندات بقيمة تقارب مليار دولار وإنه يتوقع أن تكون الأسعار أفضل مما كانت عليه في الطرح الأول.

كانت ابيكورب المملوكة لحكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) لجأت لأسواق الدين للمرة الأولى أواخر اكتوبر تشرين الأول وجمعت 500 مليون دولار من إصدار للصكوك.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 