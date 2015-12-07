السعودية للكهرباء توقع اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع بنك الصادرات الكوري

الرياض 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج إنها إنها وقعت اتفاقا مع بنك الصادرات الكوري تؤهلها للحصول على قروض مستقبلية بإجمالي ثلاثة مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين "تؤطر الاتفاقية إمكانية حصول الشركة على عدة قروض مستقبلا وحسب خيارها إن رغبت وبإجمالي قدره ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وتوقيع هذه الاتفاقية لا يوجب أي التزامات مالية على الشركة."

وتستشعر الشركة التي تسيطر عليها الدولة الصعوبة الناتجة عن تقلص التمويل في ظل المهمة الموكلة لها لتوفير الكهرباء وسط نمو سكاني سريع في الوقت الذي تبقي فيه السياسات الحكومية أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والصناعي عند مستويات متدنية بشكل مصطنع.

وفي مايو ايار أبلغ زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة رويترز أن السعودية للكهرباء تبحث عن فرص استثمارية لتخفيف الضغوط المالية على نشاطها الأساسي في توليد الكهرباء.

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