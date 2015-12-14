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صحيفة: السعودية تنوي بيع سندات جديدة بقيمة 20 مليار ريال للبنوك الأسبوع المقبل

Mon Dec 14, 2015 11:23am GMT
 
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دبي 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت صحيفة مال الاقتصادية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها قولها إن الحكومة السعودية خاطبت بنوكا محلية اليوم الاثنين كي تبيع لها سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) الأسبوع المقبل.

وسيرفع الإصدار الجديد إجمالي قيمة السندات التي أصدرتها الحكومة للبنوك المحلية منذ بداية العام إلى 115 مليار ريال. واستأنفت حكومة المملكة إصدار السندات للبنوك في يوليو تموز للمرة الأولى منذ عام 2007 لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وسيقل عائد السندات الجديدة قليلا عن الإصدار السابق الذي تم طرحه في نوفمبر تشرين الثاني. وسيبلغ عائد السندات 1.95 بالمئة على شريحة لأجل خمس سنوات و2.20 بالمئة على شريحة لأجل سبع سنوات و2.85 بالمئة على شريحة لأجل عشر سنوات.

(الدولار = 3.7514 ريال) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 