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صحيفة نقلا عن وزير المالية: السعودية ستصدر سندات دولية في 2016

Mon Dec 28, 2015 3:22pm GMT
 
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دبي 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاثنين عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إن المملكة تعتزم إصدار سندات دولية في 2016 للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي.

وفي يوليو تموز استأنفت المملكة إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط. وباعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال (30.7 مليار دولار) منذ بداية العام.

وأعلنت السعودية اليوم أنها تتوقع عجزا قدره 326 مليار ريال في موازنة 2016 بانخفاض طفيف عن 367 مليار ريال متوقعة للسنة الحالية.

(الدولار = 3.7493 ريال) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 