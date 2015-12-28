جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي والمعروض النقدي بالسعودية في نوفمبر

28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الاثنين تعافي نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 5.0 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وتعافى معدل نمو المعروض النقدي (ن3) إلى 5.7 بالمئة من 3.9 بالمئة. المعروض النقدي(%) نهاية نوفمبر نهاية أكتوبر نهاية نوفمبر 2015 2015 2014 التغير السنوي ن1 7.8 8.0 11.6 التغير السنوي ن2 7.3 6.3 13.3 التغير السنوي ن2-ن1 6.1 1.6 18.7 التغير السنوي ن3 5.7 3.9 12.3 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 8.1 5.0 12.2 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (بالمليار ريـال) 2355.6 2401.3 2745.7 نسبة التغير (%) -14.2 -12.8 2.6 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)