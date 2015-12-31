الخضري السعودية توقع إتفاقية قرض إسلامي بقيمة 135 مليون ريال مع مساهم رئيسي

الرياض 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة المقاولات السعودية الكبرى أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري إنها وقعت اتفاقية قرض متوافق مع الشريعة بقيمة 135 مليون ريال (36 مليون دولار) مع مالكها الرئيسي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن القرض يهدف لتمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة وسيجري سداده بدون فائدة أو عمولات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبحد أقصى 31 ديسمبر كانون الأول 2018.