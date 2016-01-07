تكلفة تأمين ديون منتجي النفط تقفز لمستويات جديدة بعد هبوط الأسعار

لندن 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفزت تكلفة التأمين على ديون الدول المنتجة للنفط والغاز روسيا والسعودية وقطر اليوم الخميس بعدما هبطت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة نحو ثلاثة بالمئة مقتربة من 33 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات من مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على الديون الروسية لأجل خمس سنوات زادت 15 نقطة أساس إلى 331 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون السعودية لأجل خمس سنوات 16 نقطة أساس إلى 196 نقطة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2009.