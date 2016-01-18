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المملكة القابضة السعودية تستكمل إعادة تمويل قرض بقيمة 350 مليون يورو

Mon Jan 18, 2016 1:10pm GMT
 
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دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إنها استكملت عملية إعادة تمويل قرض بقيمة 350 مليون يورو (381.3 مليون دولار).

وأضافت في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن القرض تابع لفندق فورسيزونز جورج الخامس باريس وإن ثلاثة بنوك قامت بترتيبه هي كريدي أجريكول لتمويل الشركات والاستثمار وناتيكسيس فاندبريف وسوسيتيه جنرال لتمويل الشركات والاستثمار.

(الدولار = 0.9179 يورو) (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 