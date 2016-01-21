صحيفة: المركزي السعودي يخاطب البنوك لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة مال الاقتصادية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها قولها إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خاطبت البنوك المحلية لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) الأسبوع المقبل لتمويل العجز المتوقع في موازنة 2016.

ولم تفصح الصحيفة عن تفاصيل حول عائد السندات ومدتها واكتفت بالقول بأن التخصيص سيكون الاسبوع المقبل.

كانت الحكومة السعودية استأنفت في يوليو تموز الماضي إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط. وباعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال (30.7 مليار دولار) خلال 2015.

وتتوقع المملكة عجزا قدره 326 مليار ريال في موازنة 2016 بانخفاض طفيف عن 367 مليار ريال في 2015.

وفي ديسمبر كانون الأول نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إن المملكة تعتزم إصدار سندات دولية في 2016 للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)