جبل عمر السعودية تتفاوض مع المقرضين بعد عدم سداد قرض بقيمة 650 مليون ريال

الرياض 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة جبل عمر السعودية التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة إنها تتفاوض مع الجهات المقرضة بعدما لم تتمكن من سداد 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) وهو القسط الأول من قرض بقيمة ثلاثة مليارات ريال حل موعد استحقاقه في اول يناير كانون الثاني.

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وكان تقرير المراجع الخارجي للشركة قال في تعليق على نتائجها المالية إن الشركة لم تقم بسداد القسط الأول من قرض بمبلغ ثلاثة مليارات ريال حصلت عليه من جهة حكومية وإن استمرارية الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها يعتمد على قدرة استمرار الشركة في الحصول على التمويل اللازم.

وفي تعليقها على تحفظ المراجع الخارجي قالت الشركة في بيان اليوم إنها تتوقع التوصل لاتفاق جديد مع الجهة الحكومية المقرضة لتأجيل موعد سداد القرض خلال عام 2016.

وأضافت أنها حصلت على قرض قصير الأجل بمبلغ 900 مليون ريال من بنك تجاري محلي تبقى منه 751 مليون ريال حتى 10 يناير كانون الثاني تنوي استخدامه لسداد الالتزام المتعلق بالقسط الأول من القرض والتزامات أخرى وبالتالي فإنها أعدت القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

وبحسب بيان البورصة يبلغ إجمالي ديون جبل عمر 8.6 مليار ريال.

وأظهرت النتائج المالية للشركة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الهجرية 1437 والتي انتهت في 10 يناير كانون الثاني تكبد الشركة خسائر صافية بقيمة 75.5 مليون ريال مقارنة مع أرباح صافية قيمتها 145.16 قبل عام بفعل انخفاض مبيعات الوحدات السكنية.

وبحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش انخفض سهم جبل عمر 0.8 بالمئة. وكان السهم سجل أدنى مستوى في 21 شهر خلال يناير كانون الثاني.

وتعمل الشركة على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع ابراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)