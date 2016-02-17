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ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف السعودية إلى "‭A-/A-2‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة

Wed Feb 17, 2016 5:48pm GMT
 
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17 فبراير شباط (رويترز) - ستاندرد آند بورز :

* تقول إنها خفضت التصنيف السيادي للسعودية إلى "‭‭A-/A-2‬‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

* تقول إن هبوط أسعار النفط سيكون له "أثر ملحوظ ومستدام" على المؤشرات المالية والاقتصادية للسعودية في ضوء اعتماد المملكة الكبير على النفط.

* تتوقع ارتفاع أعباء الدين على الحكومة السعودية بمتوسط سنوي قد يتجاوز سبعة بالمئة في 2016-2019.

* تقول إنها تتوقع انخفاض معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى ما دون معدلات نظرائها.

* تقول إن النظرة المستقبلية ترجع إلى توقعات بأن تتخد السلطات خطوات للحيلولة دون مزيد من التدهور للوضع المالي للحكومة.

* تقول "على مدى السنوات الثلاث المقبلة نتوقع أن تمول السعودية عجزها عن طريق السحب من أصولها المالية وإصدار أدوات الدين." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 