ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف السعودية إلى "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة
17 فبراير شباط (رويترز) - ستاندرد آند بورز :
* تقول إنها خفضت التصنيف السيادي للسعودية إلى "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
* تقول إن هبوط أسعار النفط سيكون له "أثر ملحوظ ومستدام" على المؤشرات المالية والاقتصادية للسعودية في ضوء اعتماد المملكة الكبير على النفط.
* تتوقع ارتفاع أعباء الدين على الحكومة السعودية بمتوسط سنوي قد يتجاوز سبعة بالمئة في 2016-2019.
* تقول إنها تتوقع انخفاض معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى ما دون معدلات نظرائها.
* تقول إن النظرة المستقبلية ترجع إلى توقعات بأن تتخد السلطات خطوات للحيلولة دون مزيد من التدهور للوضع المالي للحكومة.
* تقول "على مدى السنوات الثلاث المقبلة نتوقع أن تمول السعودية عجزها عن طريق السحب من أصولها المالية وإصدار أدوات الدين." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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