جهود السعودية لخطب ود المستثمرين تخفف عواقب خفض التصنيف الائتماني

* الأسواق مستقرة بعد خفض تصنيف الديون السيادية للمملكة

* كبار المسؤولين السعوديين يلتقون بمصرفيين واقتصاديين

* على استعداد لمناقشة نقاط الضعف في الاقتصاد

* المخاوف لا تزال تتعلق بقدرة الرياض على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية

* لكن الرسالة هي: لا فك لربط الريال بالدولار

من أندرو تورشيا

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - تجاهلت الأسواق السعودية خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية للمملكة واستقبلت الخبر دون أن يهتز لها طرف في علامة على أن جهود كبار المسؤولين الاقتصاديين في الرياض وإجراءات رادعة ضد المضاربين جاءت بنتائج إيجابية لبعض الوقت في نظر الكثير من المستثمرين.

وخلال الأسابيع الماضية عقد مسؤولون بالبنك المركزي السعودي ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط اجتماعات خاصة مع عدد من المصرفيين والمحللين بالمؤسسات الأجنبية لمناقشة خطط المملكة للتكيف مع عصر النفط الرخيص.