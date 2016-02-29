جدول-استقرار نمو الإقراض المصرفي وتسارع المعروض النقدي بالسعودية في يناير

29 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بوتيرة بلغت 9.2 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني دون تغير عن ديسمبر كانون الأول. لكن البيانات التي صدرت يوم الأحد أشارت إلى تسارع معدل نمو المعروض النقدي (ن3) إلى 3.7 بالمئة من 2.6 بالمئة. المعروض النقدي(%) نهاية يناير نهاية ديسمبر نهاية يناير 2016 2015 2015 التغير السنوي ن1 0.8 0.2 9.9 التغير السنوي ن2 3.1 2.5 10.5 التغير السنوي ن2-ن1 9.8 9.0 12.2 التغير السنوي ن3 3.7 2.6 7.7 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 9.2 9.2 11.6 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (بالمليار ريـال) 2229.6 2283.3 2725.3 نسبة التغير (%) -18.2 -15.9 1.2 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)