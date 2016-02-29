استقرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص السعودي في يناير

الرياض 29 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) استقرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص عند 9.2 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني دون تغيير عن ديسمبر كانون الأول.

وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص - وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي - 1.384 تريليون ريـال (369.2 مليار دولار) في يناير كانون الثاني ارتفاعا من 1.267 تريليون قبل عام.

كان معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو أيار 2013 عندما بلغ 16.4 بالمئة لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين.

وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص زيادة طفيفة نسبتها 0.9 بالمئة مقارنة مع مستواه في ديسمبر كانون الأول حين بلغ 1.371 تريليون ريـال.

كان الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة بلغ 1.371 تريليون ريال بنهاية 2015 بزيادة 2.3 بالمئة عن 1.204 تريليون ريـال في 2014.