جدول-انكماش المعروض النقدي السعودي بوتيرة أسرع في أبريل

دبي 30 مايو أيار (رويترز) - أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) البيانات التالية للمعروض النقدي (ن3) والإقراض المصرفي: المعروض النقدي(%) نهاية أبريل نهاية مارس نهاية أبريل 2016 2016 2015 التغير السنوي ن1 -7.3 -5.2 14.4 التغير السنوي ن2 -2.8 -2.2 11.8 التغير السنوي ن2-ن1 12.7 7.2 3.7 التغير السنوي ن3 -1.5 -0.4 9.4 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 10.1 10.0 9.5 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (بالمليار ريـال) 2145.9 2170.0 2545.5 نسبة التغير (%) -15.7 -16.2 -6.8 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)