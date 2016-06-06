بنوك تلتقي بمسؤولين سعوديين من أجل الفوز بتفويض إصدار سيادي

من سوديب روي

لندن 6 يونيو حزيران (آي.اف.آر) - قالت مصادر إن عددا من البنوك الدولية تعرض خدماتها على مسؤولين سعوديين سعيا للفوز بأول تفويض لإصدار سندات سيادية.

والاجتماعات أحدث خطوة في عملية تفويض بنوك لترتيب الإصدار. وكانت المملكة طلبت من البنوك في الشهر الماضي تقديم مقترحات بشأن طرح محتمل لسندات دولارية.

ومن المتوقع أن تطرح السندات السيادية في أسواق رأس المال العالمية في وقت ما من العام الجاري لتمويل العجز المالي المتنامي في المملكة.

ويتوقع خبراء في الأسواق أن تطرح السعودية سندات تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار.

ومنحت موديز السعودية تصنيف ‭‭A1‬‬ في حين تمنحها ستاندرد اند بورز تصنيف -‭‭A‬ وفيتش -‭‭AA‬‬ وخفضت وكالات التنصيف الثلاث تصنيف السعودية في الأشهر الماضية.