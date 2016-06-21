موقع: السعودية تنوي إصدار سندات محلية بنحو 20 مليار ريال

دبي 21 يونيو حزيران (رويترز) - نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة مال الاقتصادية عن مصادر رسمية قولها اليوم الثلاثاء إن الحكومة السعودية ستبيع سندات محلية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) للبنوك يوم الاثنين المقبل.

ومنذ أغسطس آب الماضي تبيع الحكومة سندات محلية بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال للبنوك شهريا لتمويل عجز في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط.

وفي الأشهر القليلة الأخيرة بدأت الحكومة أيضا في الاقتراض من الخارج حيث حصلت على قرض دولي بقيمة عشرة مليارات دولار الشهر الماضي وتخطط لإصدار سندات دولارية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وقالت مال إن أدوات الدين التي ستباع هذا الشهر تشمل سندات أجلها خمس وسبع وعشر سنوات بعضها بفائدة ثابتة والبعض الآخر بفائدة متغيرة.

وسيتم طرح السندات ثابتة الفائدة بسعر 60 إلى 65 نقطة أساس فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة لشريحة التي أجلها خمس سنوات وبزيادة 72 إلى 77 نقطة أساس على الشريحة التي أجلها سبع سنوات و85 إلى 90 نقطة أساس على الشريحة التي أجلها عشر سنوات.

وستطرح السندات ذات الفائدة المتغيرة بسعر 25 إلى 30 نقطة أساس دون سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لثلاثة أشهر للسندات لأجل خمس سنوات و10 إلى 15 نقطة أساس دون سايبور على السندات لأجل سبع سنوات وصفر إلى خمسة نقاط أساس فوق سايبور على السندات لأجل عشر سنوات.

ولم ترد وزارة المالية على اتصال هاتفي طلبا لتعليق.