السعودية تخطط للسماح للأجانب بشراء أدوات الدين المدرجة في البورصة

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأربعاء إنها تخطط للسماح للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء أدوات الدين المدرجة في البورصة في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب مزيد من الأموال الأجنبية إلى أسواق المملكة.

وبعد فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار المباشر من المؤسسات الأجنبية في يونيو حزيران 2015 أعلنت الرياض الشهر الماضي عن خطوات من بينها إلغاء أو تيسير الحد الأقصى لمشتريات الأجانب من الأسهم وخفض الحد الأدنى للأصول المدارة في حوزة المؤسسات.

وأكدت هيئة السوق المالية اليوم الأربعاء أن التعديلات للقواعد التنظيمية التي اقترحتها يوم الاثنين ستتيح الاستثمار في الدين بعدما عدلت "الأسهم" في القواعد إلى "الأوراق المالية".

وقالت الهيئة في بيان إنه بموجب التعديلات المقترحة فإن المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة سيسمح لها بالاستثمار في سوق الدين.

وربما يؤدي هذا إلى زيادة اهتمام مديري الأصول الأجانب بسوق الرياض للأوراق المالية والتي كان لديها نحو ست سندات وصكوك فقط مدرجة في نهاية العام الماضي بحسب ما أظهرته بيانات السوق. لكن السلطات قالت إنها ستشجع مزيدا من الإصدارات وتداول سندات الشركات السعودية.

ورغم ذلك فإن تدفقات الأموال الأجنبية إلى السوق لا تزال حتى الآن محدودة نظرا للقلق بشأن القيود على التداول والسيولة والتباطؤ الاقتصادي بفعل هبوط أسعار النفط ويعتقد مديرو صناديق أن هذا الوضع ربما لن يتغير بسرعة.

وأظهرت بيانات البورصة أن جميع فئات المستثمرين الأجانب بمن فيهم المقيمون والمؤسسات الأجنبية والمستثمرون الذين يستخدمون أدوات غير مباشرة مثل المقايضة يملكون فقط أكثر قليلا من واحد في المئة من رأسمال سوق الأسهم في المملكة.