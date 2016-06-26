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مصادر: السعودية تفوض بنوكا لترتيب سندات بمليارات الدولارات

Sun Jun 26, 2016 8:25am GMT
 
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دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن السعودية فوضت سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب إصدار سندات سيادية مرتقب.

كانت البنوك قدمت عروضها لتولي العملية في وقت سابق هذا الشهر وتكهن خبراء بأن قيمة الإصدار قد تتجاوز عشرة مليارات دولار.

وتلجأ المملكة إلى أسواق السندات العالمية لسد عجز الميزانية الناجم عن تدني أسعار النفط في العامين الأخيرين.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية على الفور على طلب للتعليق. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 