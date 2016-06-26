مقدمة 1-مصادر: السعودية تفوض بنوكا لترتيب سندات بمليارات الدولارات

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من ديفيد فرنش وتوم أرنولد

دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن السعودية فوضت سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب أول إصدار سندات سيادية لها في عملية قد تصبح من أضخم إصدارات ديون الأسواق الناشئة على الإطلاق.

وتلجأ المملكة إلى أسواق السندات العالمية لسد عجز الميزانية الناجم عن تدني أسعار النفط في العامين الأخيرين. وبلغ العجز مستوى قياسيا عند حوالي 100 مليار دولار في 2015 ومن المتوقع تسجيل عجز كبير آخر هذا العام.

ومن المنتظر أن يضاهي الإصدار السعودي أكبر عملية بيع سندات للأسواق الناشئة على الإطلاق وهو إصدار الأرجنتين البالغ 16.5 مليار دولار في ابريل نيسان وأن يتجاوز الإصدار القطري البالغ تسعة مليارات دولار في مايو أيار الذي يعد في الوقت الحالي الأضخم خليجيا.

وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق.

وبحسب أحد المصدرين اللذين اشترطا عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية فقد وقع الاختيار على البنوك الثلاثة كمنسقين عالميين للعملية.

يعني هذا أن من المرجح إنضمام بنوك أخرى في أدوار مثل الإمساك بالدفاتر.