مقدمة 1-السعودية للكهرباء توقع اتفاق تمويل تجاريا مباشرا بقيمة 1.5 مليار دولار

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من توم ارنولد ومها الدهان

الرياض 30 يونيو حزيران (رويترز) - وقعت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج اتفاق تمويل تجاريا مباشرا بقيمة 1.5 مليار دولار مع بنك الصين للصناعة والتجارة في واحد من أكبر القروض التي يقدمها بنك صيني في منطقة الخليج.

ويوضح القرض الذي حصلت عليه الشركة من أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول الروابط التجارية المتنامية بين الصين ودول المنطقة. وفي يناير كانون الثاني قالت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الست إنها تهدف للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة هذا العام.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان للبورصة إن التمويل البالغ أجله خمس سنوات والذي وقعت الاتفاق الخاص به في 20 يونيو حزيران سيستخدم لتمويل جزء من مشروعاتها الرأسمالية وأنها حصلت عليه دون تقديم أي ضمانات.

وفي ظل تأثر ايرادات البلاد جراء هبوط أسعار النفط تتجه الحكومة السعودية والشركات المملوكة للدولة بصورة متزايدة للاقتراض لتمويل احتياجاتها.

وقال هونج بين كونج لدى انفست دبي فالكون وشركاؤها وهي شركة استشارات استراتيجية إن هبوط أسعار النفط منح البنوك الصينية التي تتمتع بالسيولة الفرصة لتوفير التمويل في وقت يشهد فيه القطاع المالي بالمنطقة شحا في السيولة.

ومنذ تأسيس فرع له في الرياض العام الماضي سعى بنك الصين للصناعة والتجارة إلى ترسيخ أقدامه للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لخفض اعتماد المملكة على النفط.