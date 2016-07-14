مجموعة بن لادن السعودية تسدد صكوكا متأخرة بمليار ريال

من كاتي بول وهديل الصايغ

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز اليوم الخميس أن مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للإنشاءات سددت مليار ريال (266.7 مليون دولار) قيمة سندات إسلامية استحقت في أواخر يونيو حزيران وهو ما يشير إلى إنحسار متواضع للضغوط على الشركة.

وقالت المصادر المصرفية إن السداد تأخر بضعة أسابيع وإنه جرى باستخدام جزء من قرض قيمته 2.5 مليار ريال حصلت عليه الشركة من بنكين محليين في مايو أيار.

وأحجم متحدث باسم بن لادن عن التعليق على الوضع المالي للشركة.

وقال مصرفيون تجاريون خليجيون إنهم يعتقدون أن الشركة مدينة للبنوك المحلية والأجنبية بنحو 30 مليار دولار إجمالا.

وتتعرض بن لادن لضغوط في السيولة منذ أشهر بسبب التراجع العام لقطاع الإنشاءات وخفض الإنفاق الحكومي وتأخر مدفوعات جراء أسعار النفط المنخفضة.

وتفاقمت معاناة الشركة بعد أن حرمتها الحكومة السعودية من المنافسة على العقود العامة الجديدة في سبتمبر أيلول الماضي إثر حادث سقوط رافعة للشركة أثناء عاصفة في المسجد الحرام بمكة مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص. ورفع الحظر في مايو أيار.

وأجبرت الأزمة بن لادن على وقف العمل في بضعة مشاريع كبيرة في المملكة وتأجيل دفع أجور العاملين لشهور في خطوة أدت إلى احتجاجات نادرة في المملكة.