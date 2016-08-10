مقابلة-الصين تختار بنك مقاصة لليوان في الإمارات بنهاية العام

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي مصرفي صيني إن من المتوقع أن يختار البنك المركزي الصيني بنكا صينيا لتسوية معاملات اليوان في الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام مما سيعزز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الصين والشرق الأوسط.

كانت قطر فتحت أول مركز تسوية لمعاملات اليوان بالمنطقة في ابريل نيسان من العام الماضي حيث أصبح البنك الصناعي والتجاري الصيني بنك المقاصة.

ويتولى مركز المقاصة كل مراحل تداولات العملة منذ لحظة إبرام الالتزام حتى التسوية مما يخفض تكاليف وزمن التداول.

وقد يكون لبنك مقاصة في الإمارات أثر كبير على التجارة والاستثمار مع الخليج إذ تعد دبي أكبر مركز أعمال في المنطقة بتعاملها في تدفقات الأموال والسلع المتجهة إلى دول التعاون الخليجي الست وغيرها.

وقال فانغ مين المسؤول التنفيذي الكبير بالبنك الزراعي الصيني في مقابلة "في هذه المنطقة ينظر الجميع إلى دبي كمركز للشرق الأوسط بأكمله.

"من وجهة النظر كمركز اقتصادي ومالي فإن دبي هي (المكان) الأنسب لإقامة سوق خارجية للعملة الصينية."

وقال فانغ إن أحد البنوك الصينية الأربعة الكبار - البنك الزراعي والبنك الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك الإنشاءات الصيني - سيصبح بنك مقاصة اليوان في الإمارات. ولم يذكر تفاصيل.