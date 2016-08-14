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شركة لبحري السعودية تحصل على تمويل بقيمة 133.2 مليون دولار

Sun Aug 14, 2016 8:34am GMT
 
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الرياض 14 أغسطس آب (رويترز - قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اليوم الأحد إن إحدى الشركات التابعة لها حصلت على تسهيلات بقيمة 133.2 مليون دولار لتمويل شراء خمس ناقلات كيماويات.

وقالت بحري في بيان للبورصة إن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حصلت على القرض من الشركة العربية للاستثمارات البترولية وبنك بي.ان.بي باريبا وإنه سيستخدم لتمويل 80 بالمئة من مبالغ شراء خمس ناقلات مستخدمة.

ويبلغ أجل تمويل المرابحة عشر سنوات ويسدد على أقساط نصف سنوية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 