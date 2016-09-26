مسح: ديون شركات الأسواق الناشئة 26 تريليون دولار في النصف/1

من ديون رابوين

نيويورك 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أفاد مسح صدر اليوم الاثنين أن ديون الشركات غير المالية بالأسواق الناشئة ارتفعت إلى أكثر من 26 تريليون دولار في النصف الأول من السنة لتتجاوز حجم إجمالي ناتج القطاع.

وقال معهد التمويل الدولي إن إصدارات ديون الشركات في الأسواق الناشئة زادت 1.6 تريليون دولار في النصف الأول مع مواصلة الشركات الاستفاة من تنامي الشهية لديون تلك الأسواق التي تدر عوائد أعلى بوجه عام من ديون الشركات في الأسواق المتقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد البالغ من الديون في الأسواق الناشئة يزيد نحو 60 بالمئة عن مستواه في 2010 وأن الصين والسعودية وتايلاند وكوريا تشهد أكبر زيادة في نصيب الفرد من الديون الاستهلاكية منذ 2010.

وجاءت أبرز زيادة في الإصدارات من السعودية وبولندا بينما سجلت البرازيل والمجر وروسيا أكبر الانخفاضات.

وقال المعهد "إضافة إلى المخاطر المعروفة على نطاق واسع للاستقرار المالي فإن استمرار ارتفاع الديون - مع الإنفاق الاستثماري الضعيف - يثير المخاوف أيضا من احتمال سوء توزيع الموارد.. حصة متنامية من حصيلة الاقتراض الجديد جرى استخدامها في قطاعات طاقتها الإنتاجية أكبر من اللازم بالفعل - وبخاصة في الصين."

وزادت الديون العالمية سواء الاستهلاكية أو الحكومية أو ديون الشركات المالية وغير المالية أكثر من عشرة تريليونات دولار في النصف الأول من 2016 لتتجاوز 216 تريليون دولار بما يعادل 327 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وكانت الزيادة كبيرة على نحو خاص في قطاع الشركات غير المالية حيث زادت الديون 3.3 تريليون دولار إلى أكثر من 63 تريليون دولار وفي القطاع الحكومي حيث زادت الإصدارات 3.3 تريليون دولار أيضا إلى 59 تريليون دولار.

وتقترب ديون الأسواق المتقدمة سريعا من 400 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسبما خلص إليه التقرير حيث زاد إجمالي إصدارات الديون في شتى قطاعات الأسواق المتقدمة ثمانية تريليونات دولار إلى أكثر من 163 تريليون دولار في النصف الأول من السنة.