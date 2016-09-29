صحيفة: المركزي السعودي يلزم البنوك بإعادة جدولة قروض الموظفين

الرياض 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ألزمت البنوك المحلية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة الذين ستتأثر رواتبهم بقرار الحكومة خفض العلاوات والبدلات لموظفي القطاع العام.

كان مجلس الوزراء السعودي قرر في وقت سابق هذا الأسبوع تقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.

وقالت الصحيفة "ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا."

وأضافت الصحيفة أن بإمكان عملاء البنوك تقديم شكاواهم للمؤسسة عبر إدارة حماية العملاء أو تقديم الشكوى مباشرة للبنك ليقوم بدراستها.

وبحسب قواعد المؤسسة يجب ألا تزيد قيمة القسط الشهري على ثلث الراتب الإجمالي الذي يتقاضاه المقترض شاملا الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.

وبحسب تقديرات محللين تشكل البدلات ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

ومن المتوقع أن تتأثر رواتب العديد من موظفي القطاع العام بقرار خفض العلاوات والبدلات كما ستتأثر بقرار مجلس الوزراء باتباع التقويم الميلادي في صرف الرواتب والأجور لموظفي الدولة بدلا من التقويم الهجري.

وتقل السنة الهجرية 11 يوما عن الميلادية ويقول المحللون إن تلك الخطوة ستوفر نحو ثلاثة بالمئة في فاتورة الرواتب والبدلات.