مقدمة 2-السعودية تلتقي مستثمرين لبيع سندات قد تتجاوز 10 مليارات دولار

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من سوجاتا راو وديفيد فرنش

لندن/دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تجتمع السعودية التي تسعى لتمويل عجز ضخم في ميزانيتها ناجم عن هبوط أسعار النفط مع مستثمرين يوم الأربعاء مع استعدادها لبيع أول سندات دولية لها في واحد من أكبر إصدارات أدوات الدين لسوق ناشئة.

وقالت البنوك المرتبة اليوم الاثنين إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستبيع سندات مقومة بالدولار على شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عاما بناء على أوضاع السوق.

وقال مصرفيون على اتصال بالمسؤولين السعوديين إن قيمة الإصدار قد تبلغ عشرة مليارات دولار على الأقل وقد تقترب من السندات التي باعتها الأرجنتين في ابريل نيسان بقيمة 16.5 مليار دولار وهو أكبر إصدار في الأسواق الناشئة حتى الآن.

وبوضعه معيارا للتسعير فمن المتوقع أن يمهد الإصدار المزمع لسلسلة من إصدارات السندات الدولية للشركات السعودية المملوكة للدولة وخاصة التي تجد صعوبة أكبر في جمع تمويل من السوق المحلية نظرا لتقلص تدفقات إيرادات النفط الدولارية. وربما تحذو شركات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي حذوها.

وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير النقد لدى يونيون انفستمنت برايفت-فوندز التي تستثمر في أدوات الدين بالأسواق الناشئة ومقرها فرانكفورت عن إصدار الرياض "أشعر أنه سيدور بين عشرة مليارات و15 مليار دولار دفعة واحدة.

"سيكون إشارة واضحة جدا لباقي دول مجلس التعاون الخليجي - نتوقع إصدارات خليجية كبيرة لكن ذلك لم يتحقق مع ترقب الجميع لهذا الإصدار الضخم."