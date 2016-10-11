فيتش تصنف الإصدار المرتقب للسندات الدولارية السعودية عند ‭AA-‬

11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إنها منحت الإصدار المرتقب للسندات السعودية المقومة بالدولار تصنيفا متوقعا عند ‭‭AA-‬‬.

وأضافت أن التصنيف النهائي مرهون باستلام الوثائق النهائية التي تؤكد المعلومات التي لديها بالفعل.

وأوضحت فيتش أن التصنيف المتوقع للسندات يتماشى مع تصنيفها لاحتمالات تخلف السعودية عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند ‭‭AA-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية.