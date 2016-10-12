موديز تمنح الإصدار المرتقب للسندات السعودية تصنيفا مشروطا عند ‭A1‬

12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها منحت الإصدار المرتقب للسندات السعودية تصنيفا مشروطا عند ‭‭A1‬‬.

وقالت موديز إن السعودية تظهر قيودا أكبر على السياسة المالية وإن موقفها المالي أضعف مقارنة مع بلدان مناظرة في منطقة الخليج لديها تقييم "مرتفع جدا" للقوة المالية.

وأضافت أن تصنيف السعودية مدعوم بمتانة اقتصادية ومالية "عالية جدا" تبقى قوية نسبيا على الرغم من تدني أسعار النفط.