مستثمرون: السعوديون يؤكدون على ربط العملة في جولة تسويق السندات

من سوجاتا راو وكارين سترويكر وهديل الصايغ

لندن/دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفادت مصادر حضرت لقاءات المستثمرين التي تعقدها السعودية للترويج لأول إصدار سندات دولية سيادي لها أن المملكة قالت إنها ستقوم بكل ما هو ضروري للدفاع عن ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي.

قد تصدر المملكة التي تسعى لتمويل عجز ضخم بالميزانية العامة نجم عن انخفاض أسعار النفط سندات دولارية تقارب قيمتها عشرة مليارات دولار أو أكثر بشرائح لآجال خمس سنوات وعشر سنوات و30 عاما في أحد أبرز مبيعات أدوات الدين بالأسواق الناشئة المنتظرة بشغف هذا العام.

وبدأت اليوم الأربعاء سلسلة اجتماعات تستمر يومين بين المسؤولين السعوديين والمستثمرين في لندن. وتختتم اجتماعات مدتها ثلاثة أيام في الولايات المتحدة يوم 18 أكتوبر تشرين الأول في نيويورك.

وقال مستثمرون شاركوا في اجتماعات اليوم إن الاجتماعات المغلقة كانت مكتظة حيث شارك 100 شخص في أحدها واضطر مصرفيون إلى الوقوف بسبب عدم كفاية المقاعد.

وأشارت نشرة إصدار السندات إلى خطر أن تتخلى الرياض في نهاية المطاف عن ربط عملتها لكن المسؤولين السعوديين شددوا خلال الاجتماعات على أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب.

وقال مستثمر مقيم في لندن لرويترز "قالوا إنهم سيدافعون عن الربط حتى آخر دولار."

وقال آخر "كان هناك دفاع مستميت عن ربط العملة... قالوا إنه يناسب هيكل الاقتصاد لديهم لكن من ناحية أخرى كانوا واضحين غاية الوضوح في أنهم يرغبون في هيكل مختلف خلال 15 عاما بما يعني أنهم لن يكونوا بحاجة حقيقية إلى الربط بحلول ذلك الحين."