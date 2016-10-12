بلومبرج: مصر تلقت وديعة بملياري دولار من السعودية

12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤول بالبنك المركزي المصري إن مصر تلقت وديعة بملياري دولار من السعودية.

وذكرت بلومبرج أن المسؤول لم يحدد متى حصلت مصر على الوديعة.

وتدعم الوديعة السعودية موقف مصر وتقربها من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي قال صندوق النقد إن الشريحة الأولى من قرضه لمصر ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار وأبدى أمله بأن يوافق مجلسه على برنامج القرض خلال الشهر القادم.

وأضاف أن مصر والصندوق "يحرزان تقدما جيدا" في محادثات مع الصين والسعودية وبعض دول مجموعة السبع للحصول على تمويل ثنائي إضافي بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار ضروري للسنة الأولى من البرنامج.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا منذ انتفاضة 2011 وما نتج عنها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.