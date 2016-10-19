مصدر: الحصيلة المتوقعة لإصدار السعودية من السندات الدولية تصل إلى 17.5 مليار دولار

لندن 19 أكتوبر تشرين الأول (أي.إف.آر) - قال مصدر إنه يتوقع أن تجمع السعودية ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح سندات لآجال خمسة وعشرة و30 عاما.

وأضاف ان الطلب على الإصدار بشرائحه الثلاث بلغ نحو 67 مليار دولار.

وعدلت السعودية تسعير السندات الصادرة لأجل خمس سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس). يأتي ذلك مقارنة مع مستويات التسعير الأولية عند نطاق يفوق 160 نقطة أساس.

ويبلغ السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات ما يفوق 170 نقطة أساس (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس) مقارنة مع تسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس.

وحددت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاما عند نطاق يزيد عن 215 نقطة أساس (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس). وبلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة ما يزيد عن نطاق 235 نقطة أساس.

وسيجري تسعير الشرائح الثلاث ضمن نطاقاتها النهائية.

ومن المتوقع أن تحظي السندات بتصنيفات عند درجة A1 من قبل موديز و-AA من قبل فيتش.