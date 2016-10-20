السندات الدولية السعودية ترتفع في تداول كثيف بالسوق الرمادية

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون إن إصدار السندات الدولية السعودية شهد معاملات كثيفة مبكرة بالسوق الرمادية اليوم الخميس لترتفع أسعار شرائحه الثلاث عن سعر إعادة الطرح.

وقال عدة متعاملين إن العلاوة فوق سعر إعادة الطرح تجاوزت في المتوسط 50 سنتا. وقال اثنان إن شريحة الخمس سنوات متداولة بعلاوة 50 سنتا وشريحة العشر سنوات بنحو 40 سنتا في حين قال متعامل واحد إن شريحة الثلاثين عاما ارتفعت إلى حوالي 150 سنتا.

كانت السعودية أجرت أكبر بيع سندات سوق ناشئة على الإطلاق أمس الأربعاء حيث باعت ديونا قيمتها 17.5 مليار دولار في أول طرح دولي لحكومة المملكة في حين بلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين نحو أربعة أمثال تلك القيمة.