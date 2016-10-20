تراجع كلفة التأمين على ديون السعودية لأقل مستوى منذ ديسمبر 2015

لندن 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من مؤسسة ماركت تراجع تكلفة التأمين على ديون السعودية اليوم الخميس إلى أقل مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2015.

وانخفضت تكلفة مقايضة مخاطر الائتمان لخمس سنوات سبع نقاط أساس عن إغلاق أمس الأربعاء إلى 136 نقطة أساس بعد أن باعت السعودية سندات قيمتها 17.5 مليار دولار في أول طرح دولي سيادي للمملكة.