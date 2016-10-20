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تراجع كلفة التأمين على ديون السعودية لأقل مستوى منذ ديسمبر 2015

Thu Oct 20, 2016 9:55am GMT
 
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لندن 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من مؤسسة ماركت تراجع تكلفة التأمين على ديون السعودية اليوم الخميس إلى أقل مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2015.

وانخفضت تكلفة مقايضة مخاطر الائتمان لخمس سنوات سبع نقاط أساس عن إغلاق أمس الأربعاء إلى 136 نقطة أساس بعد أن باعت السعودية سندات قيمتها 17.5 مليار دولار في أول طرح دولي سيادي للمملكة.

وقال متعامل في لندن "الإصدار الجديد هو السبب... لقد سار على ما يرام وهناك أجواء إيجابية بخصوصه ولأن الجميع يرغب في إقراض السعودية مما يخفف بعضا من مشكلاتها." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 