وزير المالية السعودي يقول إصدارات الديون ستشمل الصكوك أيضا

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.

كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة".

ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2 بالمئة للاقتصاد السعودي هذا العام واثنين بالمئة في 2017.