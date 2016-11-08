حصري-مصادر: سعودي أوجيه تطلب تجميد سداد ديون بقيمة 3.5 مليار دولار
من توم أرنولد
دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة الإنشاءات العملاقة سعودي أوجيه طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على حكومة المملكة.
يفتح الطلب الطريق أمام الشركة المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري للمضي قدما في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في يونيو حزيران 2014.
(الدولار = 3.7502 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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