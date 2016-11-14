مقدمة شاملة 1-المركزي السعودي: المملكة نجحت في كبح ارتفاع معدلات الفائدة

* البنوك استخدمت اتفاقيات إعادة الشراء بآجال سبعة أيام و28 و90 يوما لتعزيز السيولة

* لم يتم ايداع حصيلة السندات العالمية للمملكة لدى البنوك

* المركزي يتوقع استمرار انخفاض معدل الفائدة بين البنوك

* لا خطط لتوفير اتفاقيات إعادة شراء بآجال أطول

* دفع المستحقات المتأخرة سيعزز السيولة ويخفض أسعار الفائدة

من مروة رشاد

الرياض 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الاثنين إن المملكة نجحت في كبح ارتفاع معدلات الفائدة في سوق النقد وتتوقع استمرار نزولها مع تطبيقها لعدد من الأدوات النقدية الهادفة لمواجهة شح السيولة الناتج عن هبوط أسعار النفط.

وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في تراجع الإيرادات الحكومية وهو ما أثر بدوره على تدفق عائدات النفط إلى النظام المصرفي السعودي.