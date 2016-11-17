مصادر: الحكير السعودية تقترب من تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء حصة في البنك العربي

دبي 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن أسرة فواز الحكير السعودية تخطط للحصول على تمويل بحلول الأسبوع القادم لشراء حصة سعودي أوجيه البالغة 20.93 بالمئة في البنك العربي في صفقة من المرجح أن تصل قيمتها إلى نحو 1.1 مليار دولار.

وقال أحد المصادر -وهو مصرفي من منطقة الخليج- إن قائمة المجموعة النهاية لممولي الصفقة التي اتفقت عليها الشركتان لم تُستكمل بعد. والصفقة بانتظار توفير التمويل قبل الموعد النهائي الذي تحدد في الأسبوع القادم. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)