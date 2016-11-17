مقدمة 1-مصادر: الحكير السعودية تقترب من تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء حصة في البنك العربي

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من توم أرنولد وديفيد فرينش وهديل الصايغ

دبي 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن أسرة فواز الحكير السعودية تخطط للحصول على تمويل بحلول الأسبوع القادم لشراء حصة سعودي أوجيه البالغة 20.93 بالمئة في البنك العربي في صفقة من المرجح أن تصل قيمتها إلى نحو 1.1 مليار دولار.

وقال أحد المصادر -وهو مصرفي من منطقة الخليج- إن قائمة المجموعة النهاية لممولي الصفقة التي اتفقت عليها الشركتان لم تُستكمل بعد. والصفقة بانتظار توفير التمويل قبل الموعد النهائي الذي تحدد في الأسبوع القادم.

وأضاف المصرفي أنه إذا لم يتم الاتفاق على التمويل في هذا الموعد فإن أسرة الحكير المعروفة بمتاجر الأزياء ستسعى لتمديد مهلة اتفاق شراء الحصة حتى تتمكن من تدبير التمويل.

والسعي وراء تمديد الصفقات سواء بالنسبة للاستحواذات أو عمليات إعادة الهيكلة أمر معتاد في منطقة الخليج حيث تجري المفاوضات بوتيرة أبطأ مقارنة مع العالم الغربي.

ولم تستجب شركة فواز عبد العزيز الحكير وسعودي أوجيه والبنك العربي على الفور لطلبات للتعليق.

وظهرت فواز الحكير كمرشح أوفر حظا لشراء حصة في البنك العربي ومقره الأردن بعدما بدأت شركة الإنشاءات العملاقة سعودي أوجيه - المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري - في البحث عن مشترين للمساهمة في تخفيف مشكلات نقص السيولة لديها نظرا للصعوبات التي يعاني منها قطاع البناء السعودي.