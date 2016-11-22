أكوا باور السعودية تفوض بنوكا لعقد اجتماعات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لسندات

من ديفيد باربوشيا

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة أرسلتها شركة أكوا باور السعودية للطاقة إلى مستثمرين واطلعت عليها رويترز أن الشركة فوضت بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل إصدار محتمل لسندات بالدولار.

وتقول الوثيقة إن بنوك جيفريز وسيتي وسي.سي.بي سنغافورة وميزوهو وستاندرد تشارترد سيرتبون اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة اعتبارا من 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وتدرس الشركة إصدار سندات مضمونة بالحجم القياسي الذي عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار.

وسيلتقي فريقان من ممثلي أكوا بمستثمرين اعتبارا من 24 نوفمبر تشرين الثاني وحتى الأول من ديسمبر كانون الأول.

وبحسب الوثيقة ستستخدم حصيلة إصدار الدين المحتمل لسداد تسهيلات ائتمانية ثانوية قائمة قبل حلول موعد استحقاقها ولتمويل الأغراض العامة للشركة.

ولدى أكوا باور حصصا في تسعة مشروعات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية.