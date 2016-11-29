بيانات: الحكومة السعودية تضخ أموالا في الاقتصاد في خطوة قد تحفز النمو
* صافي الاصول الاجنبية للمركزي السعودي يتراجع بشكل حاد في اكتوبر
* ودائع البنوك التجارية ترتفع بفارق كبير
* يشير ذلك إلى ضخ أموال لسداد ديون الدولة
* توقعات بارتفاع نمو القطاع غير النفطي في الربع/4
* إصدار سندات دولية يسمح بوقف إصدارات السندات المحلية
من أندرو تورشيا
دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن الحكومة السعودية بدأت في ضخ كميات كبيرة من الأموال في الاقتصاد في خطوة قد تدعم النمو بنهاية العام الجاري بعد تباطؤ حاد نتيجة هبوط أسعار النفط.
ومع تضرر المالية العامة جراء تراجع إيرادات النفط أتمت السعودية الشهر الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار.
وتشير البيانات الشهرية للمركزي السعودي الصادرة أمس الاثنين إلى أن الرياض لم تحتفظ بحصيلة السندات في الخارج لكنها جلبتها سريعا إلى البلاد. يتبع