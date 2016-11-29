بيانات: الحكومة السعودية تضخ أموالا في الاقتصاد في خطوة قد تحفز النمو

دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن الحكومة السعودية بدأت في ضخ كميات كبيرة من الأموال في الاقتصاد في خطوة قد تدعم النمو بنهاية العام الجاري بعد تباطؤ حاد نتيجة هبوط أسعار النفط.