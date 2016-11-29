مسؤول: الصندوق السعودي للتنمية سيقدم 800 مليون دولار قروضا ومساعدات لتونس
تونس 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام خلال مؤتمر للاستثمار في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء إن الصندوق سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار.
وقال البسام إن المبلغ سيشمل قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار إلى جانب 200 مليون دولار لدعم الصادرات و100 مليون دولار مساعدات. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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