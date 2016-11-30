مقدمة 2-مرتبون: الإسلامي للتنمية يسعر صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها البنوك المرتبة لإصدار صكوك للبنك الإسلامي للتنمية واطلعت عليها رويترز أن المصرف سعر الصكوك البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار بهامش ربح قدره 2.263 بالمئة في الإصدار البالغة أجله خمس سنوات.

وكان الإسلامي للتنمية الحاصل على تصنيف ‭AAA‬ ويتخذ من جدة مقرا له قد حدد السعر الاسترشادي النهائي لإصدار الصكوك عند 45 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق اليوم الأربعاء.